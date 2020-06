Zwiespältige Bilanz: Faymanns Start ins Web 2.0

Android

Bundeskanzlerseine Social-Media-Offensive. Neben einer neuen persönlichen Homepage wurden Twitter-,und Youtube-Profile gestartet sowie die Smartphone-App "Kanzler 2.0" füriOS undzum Download freigegeben. Etwas mehr als 24 Stunden später lässt sich ein durchaus erfolgreicher, aber schwieriger Start feststellen. Hier die Bestandsaufnahme über des Kanzlers neue Online-Dienste:

Auf Twitter hat das neunköpfige Betreuer-Team des Profils "@Teamkanzler" innerhalb eines Tages über 800 Follower gesammelt. Die meisten der bisherigen Tweets sind Reaktionen auf andere Twitter-Nutzer, was Befürchtungen bezüglich mangelnder Interaktivität zerstreut, nachdem angekündigt worden war, dass Twitter eher zum "Anteasern" von Neuigkeiten verwendet werden soll. Des Kanzlers Twitter-Team reagierte auch umgehend auf eine Parodie, die das Komiker-Trio Maschek von einem der ersten Youtube-Videos von Werner Faymann angefertigt hat (siehe Link unten). Das Kommentar dazu: "Danke für die schnelle Ehre! Nach wenigen Stunden schon prominent parodiert zu werden - gefällt uns! :)" Die offenbarte Lockerheit trifft den üblichen Umgangston im Kurzblog-Portal gut. In puncto Aktualität schneidet das Team vorerst weniger gut ab. Das Ergebnis des EU-Gipfels in Brüssel wurde erst mit einiger Verzögerung behandelt - und dann nur mit einem Link zur Bundeskanzler-Webseite. Kritische Fragen zur Finanzierung der Social-Media-Offensive bleiben unbeantwortet. Einige Anfragen an das Twitter-Team betrafen am ersten Tag auch technische Probleme mit der App.

Die App "Kanzler 2.0" präsentiert sich vorerst nur mäßig gelungen. Die Oberfläche wirkt sachlich-kühl, einige Grafiken erscheinen jedoch verwaschen. Dazu gibt es lange Ladezeiten, die noch dazu mit einem "Loading"-Hinweis betont werden. Der Behördenfinder ist für iOS-5-Nutzer nur ein alphabetisches Register aller Ämter. Die Suchfunktion funktioniert auf dem iPhone-Betriebssystem nicht. Laut App-Hersteller Dimoco hängen die genannten Probleme mit der Mobile-Web-Implementierung zusammen. Die meisten App-Inhalte werden dabei aus dem Internet abgerufen. Daraus ergeben sich die längeren Wartezeiten und Probleme beim Abrufen der help.gv.at-Datenbank, der Grundlage des Behördenfinders. In einigen Wochen soll die App vollständig nativ implementiert, die derzeitigen Probleme damit ausgeräumt sein.