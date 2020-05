20-Zoll-Riese: Panasonics 4K-Tablet im Kurztest

Die Verarbeitung des 20-Zoll-Riesen bietet wenig Raum für Kritik. Nimmt man das Tablet zum ersten Mal in die Hand fällt vor allem das geringe Gewicht von 2,4 Kilogramm auf. Gewöhnungsbedürftig ist hingegen der Silber-farbene Zierrahmen, der das Tablet wie ein gerahmtes Gemälde wirken lassen soll. In Sachen Anschlüsse liegt das Gerät zwischen Tablet und Ultrabook. So ist zwar ein vollwertiger USB-3.0-Port vorhanden, aber eben nur ein einziger.

In Sachen Spezifikationen erinnert das Gerät mehr an ein Ultrabook als an ein Tablet. Es ist eine Intel i5-CPU mit einer Taktrate von 1,8 GHz integriert, dazu gibt es einen Nvidia Grafikchip, 4 GB Ram und eine SSD mit 128 GB Speicher. Damit das Gerät leicht und kompakt bleibt, müssen beim Akku Einbußungen in Kauf genommen werden, so hält das Tablet ohne externe Stromversorung lediglich zwei Stunden durch.

Laut Panasonic kommt das 4K-Toughpad in Österreich im November auf den Markt, der Preis soll bei 4.500 Euro liegen. Als Zubehör wird ein Stylus erhältlich sein, der per Bluetooth mit dem Tablet verbunden ist. Ein Preis dafür ist noch nicht bekannt.