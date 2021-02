28.500 Euro teure Apple Watch Kopie ist eine Analoguhr

Der Schweizer Luxusuhrenhersteller H. Moser & Cie. nimmt neuerlich die Apple Watch aufs Korn. Die Swiss Alp Watch Final Upgrade sieht zwar aus wie eine Smartwatch, verzichtet aber auf alle Funktionen, die eine Uhr smart machen.

Gefasst in einem Edelstahlgehäuse mit DLC-Beschichtung tickt hinter dem in Vantablack gehaltenen Zifferblatt ein mechanisches Uhrwerk. Statt eines Sekundenzeigers dreht sich eine laufende Anzeige, die an das Apple-Ladesymbol erinnert.

Keine Updates erforderlich, keine unnötigen Funktionen, keine nervigen Benachrichtigungen, heißt es in einem begleitenden Marketingtext: "Nur die einzige Erinnerung, die sie wirklich brauchen: Sich von all dem Lärm zu trennen und jeden Moment zu schätzen."