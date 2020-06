3: "LTE spielt in Österreich noch keine Rolle"

"3" wird erst zum Jahreswechsel auf den neuen mobilen Datenstandard LTE setzen."3"-Chef Jan Trionow am Donnerstag in Wien gegenüber Journalisten mit. Er sehe in Österreich aktuell noch keine große Relevanz für den neuen Standard.

Gleichzeitig präsentierte der Mobilfunker ein neues Produkt für den Einsatz von mobilem Breitband in den eigenen vier Wänden. "Mobiles Breitband hat das Festnetz ersetzt", meint Trinow in diesem Zusammenhang. Um diese Entwicklung weiter voran zu treiben habe man den " Web Cube" entworfen.

Der " Web Cube" ist ein in Weiß gehaltener Würfel, der den Fokus auf eine einfache Installation und Bedienung legt. So verfügt das Gerät einzig über einen Stromanschluss und einen Slot für die SIM-Karte. Der Web Cube dient somit UMTS-Modem und gleichzeitig als WLAN-Router. Auf den Hinweis, dass das Design stark an Apple erinnert, meinte Trionow, dass dies als Kompliment aufzufassen sei. Der " Web Cube" wird für Hutchison exklusiv von Huawei hergestellt.

Parallel dazu wurde mit "3DataSuperFlat" ein Tarif präsentiert, der mobiles Breitband bis zu 6 Mbit/s Down- und 1 Mbit/s Upstream für 15 Euro monatlich bietet. Trionow sieht hier die "stärkste Ansage an bestehende Festnetz-Angebote".

Angebot für HSPA+

Auch auf HSPA+ soll zukünftig gesetzt werden. Mit dem entsprechenden Tarif werden laut dem Mobilfunker Downloadraten von bis zu 30Mbit/s Down- und 4 Mbit/s Uploads möglich. Die entsprechende Flatrate wird 29 Euro pro Monat kosten. Hierfür soll jedoch nicht der " Web Cube" zum Einsatz kommen, stattdessen wird auf das konventionelle Design eines Datenmodems samt eines Netgear-Routers gesetzt, Trionow scherzhaft dazu: "Wenn Sie es, wie ich, hässlich und leistungsstark möchten, ist das das richtige Produkt für Sie."

Beim Thema Roaming will 3 auch weiter auf bekannte Strategien setzen. So können "3" Kunden auch in ausländischen Hutchison-Netzen günstig telefonieren und surfen. Laut Trionow ist dieses Angebot auch für die mobilen Breitbandlösungen gültig. Nutzer können also ihr Breitband Modem auch im Ausland zu gewohnten Konditionen nutzen.