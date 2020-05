3Doodler: 3D-Drucker in Stiftform im Test

Der aus einem Kickstarter-Projekt entstandene 3Doodler schmilzt Kunststoff auf und ermöglicht so das Zeichnen mit flüssigem Material. Da der Rohstoff praktisch sofort wieder erkaltet, können dreidimensionale Objekte in die Luft gemalt werden. Das Gerät hat die Form eines sehr dicken Filzstifts und liegt trotz nicht zu vernachlässigendem Gewicht bequem in der Hand. Das Druckmaterial wird in Form von Plastik-Stäben im Mikado-Format von oben in den 3Doodler eingeführt. Mittlerweile ist der Rohstoff in über 30 verschiedenen Farben erhältlich.

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Kunststoff, die mit dem 3Doodler verarbeitet werden können: PLA und ABS. PLA wird aus Pflanzenstärke gewonnen, ist in semitransparenten Farben erhältlich und haftet gut auf Oberflächen. ABS ist ein Produkt aus der Erdölindustrie, ermöglicht die Herstellung von biegsamen Gegenständen, lässt sich einfach von Unterlagen lösen und eignet sich aufgrund der höheren Stabilität besser zum tatsächlichen in die Luft Zeichnen.