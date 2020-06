Acer Liquid M220 im Hands-on: Zu wenig für Windows Phone

Um lediglich 79 Euro soll das Liquid M220 in die Läden kommen. Dafür bekommt man ein Smartphone mit dem Betriebssystem Windows Phone 8.1 - ein Update auf Windows 10 soll nachgeliefert werden. Was auf dem Papier wie ein Schnäppchen aussieht, entpuppt sich in der Praxis als Enttäuschung.