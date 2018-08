AEG macht Dyson mit Akku-Staubsauger Konkurrenz

Ein Akku-Staubsauger, der die gleiche Leistung wie kabelgebundene Bodenstaubsauger hat und diese vollständig ersetzt. Womit Dyson mit seinem Cyclone V10 Werbung macht, versucht nun auch AEG, das ebenfalls seit Jahren im Akku-Staubsaugermarkt präsent ist. Das Unternehmen wird mit dem FX9 auf der IFA ein neues Modell vorstellen, das mit 36 Volt doppelt so viel Leistung wie die bestehenden Modelle verspricht. Ein großer Akku soll bis zu 60 Minuten Betriebsdauer garantieren.

Mit dem FX9 will AEG vom Trend zu kabellosen Staubsauger profitieren. "Wer einmal einen Akku-Staubsauger verwendet hat, will nie mehr einen klassischen verwenden", sagt Klaus Guttmann von AEG Österreich im Gespräch mit der futurezone. "Die Wachstumsraten haben sich im vergangenen Jahr zwar etwas abgeflacht, liegen aber immer noch bei plus 25 Prozent", sagt Guttmann. Mit dem neuen Gerät biete man nun auch von der Saugleistung erstmals einen adäquaten Ersatz für herkömmliche Staubsauger an.