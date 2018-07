Dyson V10 im Test: Akku-Staubsauger als Muskeltrainer

Das vollständige Aufladen dauert mit über drei Stunden relativ lang, Dyson zufolge wird auf eine Schnellladefunktion verzichtet, um die längere Haltbarkeit des Akkus zu gewährleisten. In der Praxis kommt man mit dem V10 auch in größeren Wohnungen problemlos durch. Wer ein großes Haus oder ausschließlich Teppichböden hat sowie bei jeder Staubsauger-Session auch alle Matratzen mit höchster Stufe reinigen will, muss dazwischen wohl andere Haushaltsdinge erledigen.

Muskelkater vom Staubsaugen

Während an Akkudauer und Saugleistung in der Praxis tatsächlich wenig bis gar nichts auszusetzen sind, gibt es für mich beim V10 einen Wermutstropfen. So angenehm ich den in meinem Haushalt bisher als Zweitgerät eingesetzten V6 empfand, kam mir der V10 überraschend schwer vor. So ganz erklären konnte ich mir das lange Zeit nicht. Zum einen mag es am tatsächlich höheren Gewicht liegen, das im Vergleich zum V6 um 380 Gramm auf 2,68 Kilogramm zugenommen hat.

Zum Vorgängermodell V8 ist das Gewicht praktisch gleich geblieben, obwohl der Staubbehälter von 0,54 Liter auf 0,76 Liter gewachsen und auch die Akkudauer verlängert wurde. Genau diese längere Akkudauer, die über 40 Minuten Staubsaugen am Stück erlaubt, könnte ebenfalls mit ein Grund sein, warum das Gewicht mehr ins Gewicht fällt. Nach längerem Studium der älteren Modelle fiel mir schließlich auf, dass die Staubkammer beim V10 nun völlig neu angeordnet ist. Und darin liegt wohl das ergonomische Kreuz.

Denn wie Dyson selber auf seiner Webseite angibt, wurden Motor, Behälter und Zyklon nun erstmals in einer geraden Linie angeordnet. Die lineare Luftbeförderung soll wesentlich für die Leistungssteigerung verantwortlich sein. Das bedeutet aber, dass der Gewichtsschwerpunkt, der vorher hinten bei der Halterung war, nun nach vorne verschoben wurde. Dadurch zieht das Gewicht in Richtung Stab bzw. Bürstenaufsatz stärker nach unten als früher und belastet folglich auch das Handgelenk stärker. Mir persönlich fiel das schon recht unangenehm auf, eben weil die früheren Modelle so leicht zu handhaben waren.