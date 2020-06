Al Gore: Apple präsentiert mehrere neue iPhones

Bei einer Konferenz in Südafrika sprach der frühere US-Vizepräsident Al Gore in seiner Rede, von "neuen iPhones", die Apple im nächsten Monat auf den Markt bringen werde, berichtete The Next Web. Nähere Angaben machte Gore nicht.

Zuletzt war in Gerüchten davon die Rede, dass Apple neben der nächsten Version des Smartphones, dem iPhone 5, auch eine