Allroom Air One: Als das iPhone den fetten Bass erhielt

Streaming über AirPlay

Die Verbindung des Allroom Air One mit dem eigenen WLAN funktioniert im Test schnell und problemlos. Richtet man die Verbindung über ein Mobilgerät ein, so wird dieses einmal per USB mit dem Allroom Air One verkabelt und teilt seine Netzwerkeinstellungen mit einem "OK"-Klick. Am Laptop richtet man die Verbindung über den Browser ein.

Wer am Einsatzort kein WLAN besitzt, hat auch kein Problem. Allroom Air One kann sein eigenes Drahtlosnetzwerk per "Direct Link"-Funktion aufbauen. Am iOS-Gerät oder am Laptop wählt man dann einfach das Audio-Pro-Netzwerk in der Liste verfügbarer Drahtlosnetzwerke aus und ist verbunden. Alternativ zur drahtlosen Apple-Verbindung können Wiedergabegeräte mittels 3,5-Millimeter-Klinkenstecker oder dem optischen Audio-Eingang an Allroom Air One angeschlossen werden.

Will man Musik vom iPhone auf das Soundsystem streamen, öffnet man das Control Center (unter iOS 7), klickt auf den AirPlay-Knopf und wählt den verfügbaren Allroom Air One aus. Bei Laptop-Betrieb erscheint in iTunes ein blaues AirPlay-Symbol, über welches das Soundsystem angesteuert werden kann. Wer mag, kann auch gleich mehrere Allroom Air Ones in seinem Haushalt aufstellen, den Geräten verschiedene Namen geben und Musik durch ein ausgewähltes oder alle verfügbaren Soundsysteme wiedergeben.

iOS-Geräte können abgesehen vom drahtlosen Streaming auch über den USB-Anschluss mit Allroom Air One verbunden werden und Musik darauf wiedergeben. Dabei werden sie auch aufgeladen. Die Wiedergabequalität sollte sich dadurch im Gegensatz zum Streaming - für Laien kaum erkennbar, aber doch - leicht verbessern.