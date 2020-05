Amazon bringt Fernsehbox Fire TV nach Deutschland

Der Online-Händler Amazon bringt seinen Medienplayer Fire TV nach Deutschland. Das Gerät kann ab Mittwoch vorbestellt werden und soll in gut drei Wochen ausgeliefert werden. Amazon konkurriert um den Platz am Fernseher mit diversen Anbietern ähnlicher Geräte wie Apple und Google.

Amazon macht über die Box neben seinem eigenen Streaming-Angebot Prime Instant Video in Deutschland auch Dienste konkurrierender Anbieter wie Maxdome und Netflix verfügbar, sagte Amazon-Manager Peter Larsen am Mittwoch in Berlin. Amazon schloss in diesem Jahr eine Auswahl von Filmen und Serien in seinen Prime-Service ein. Welche Dienste in Österreich verfügbar sein werden, ist noch unklar. Auf der Webseite von Amazon heißt es aber, dass "mache Dienste möglicherweise außerhalb Deutschlands nicht verfügbar sind".