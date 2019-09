Amazon kündigt Luxus-Lautsprecher mit HD an

Bei seinem jährlichen Hardware-Event hat Amazon seine ersten intelligenten High-End-Lautsprecher angekündigt. Die Echo Studio sind für Amazons neuen Musik-HD-Streaming-Service entwickelt worden, der Kunden Musik ohne Verluste in höherer Qualität (HD) ermöglicht. Die smarten Luxus-Lautsprecher beinhalten zudem 3D-Audio-Unterstützung sowie Dolby Atmos. Die eingebauten Alexa-Mikrofone sollen sich zudem automatisch kalibrieren und dem jeweiligen Raum anpassen.

Die Luxus-Lautsprecher kommen mit drei integrierten Lautsprechern für die Mitten, einem Speaker für die Höhen und sowie einem Subwoofer für die Tiefen. Amazon hat zudem verlautbart, mit Plattenlabels wie Sony, Universal und Warner zusammenzuarbeiten, um mehr Songs zu bekommen, die in 3D-Audioqualität erhältlich sind. Die Echo Studio werden ab 199 US-Dollar verkauft und können jetzt in den USA vorbestellt werden, schreibt The Verge.

Beim selben Hardware-Event sollen zudem Amazons smarte Kopfhörer vorgestellt werden, die gleichzeitig als Fitnesstracker dienen sollen.