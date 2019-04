Amazon plant AirPods-Konkurrenten mit Alexa

Der Versandhändler Amazon will eigene kabellose Ohrhörer auf den Markt bringen. Die True Wireless In Ear Headphones sollen in der zweiten Jahreshälfte kommen und den Sprachassistenten Alexa integriert haben. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.

Wie bei vergleichbaren Geräten von Apple oder Samsung sollen die Ohrhörer mit einer Aufbewahrungsbox ausgeliefert werden, die gleichzeitig als Ladestation fungiert. Zu dem geplanten Preis gibt es keine Angaben, es ist aber davon auszugehen, dass Amazon die Konkurrenz eher unterbieten wird. Apples neue AirPods mit kabellosem Ladecase kosten aktuell 229 Euro, Samsungs Galaxy Buds 149 Euro.

Vorstoß auf Handys

Mit seinen smarten Echo-Lautsprechern, die ebenfalls Alexa integriert haben, beherrscht Amazon den entsprechenden Markt. Auf mobilen Endgeräten tut sich der Versandhändler allerdings schwer. Das hauseigene Fire Phone war etwa ein Flop. Zwar gibt es Alexa auch als Apps für Android und iOS, jedoch haben sowohl Apple als auch Google die hauseigene Konkurrenz (Siri und Google Assistant) fix in ihr System integriert. Das macht es für Alexa nicht einfach, sich auf den Handys zu etablieren.

Die kabellosen Ohrhörer zählen zu einer der aktuell am schnellsten wachsender Gerätekategorien. Neben Apple und Samsung sind auch zahlreiche andere Hersteller wie Bose, Philips oder Xiaomi auf dem Markt vertreten.