Apples neue AirPods: Teurer mit drahtloser Ladefunktion

Kabelloses Ladecase

Während Siri bei der ersten Generation nur per Antippen der AirPods aktiviert werden konnte, soll man die digitale Assistentin mit der zweiten Generation alleine per Stimme aktivieren können. Für die zweite Generation der AirPods wurde ein neues Ladecase entwickelt. Dieses kann nun kabellos mit Ladegeräten, die dem Qi-Standard entsprechen, aufgeladen werden kann. Es kann auch per Lightning-Kabel geladen werden. Wie bisher wird es auch ein Standard-Ladecase geben, dessen eingebauter Akku nur per Kabel befüllt wird.

Preise

AirPods der zweiten Generation mit Standard-Ladecase werden wie bisher 179 Euro kosten. Im kabellosen Ladecase werden die Kopfhörer 229 Euro kosten. Wer sich ein kabellos aufladbares Ladecase für seine AirPods der ersten Generation zulegen will, muss 89 Euro berappen.