Passwort teilen: Amazon Prime stichelt gegen Netflix

Der Tweet ist ein Kommentar zu einer ähnlichen Aktion von Netflix. 2017 hatte das Unternehmen über Twitter verkündet: "Liebe ist, ein Passwort zu teilen". Jetzt greift Netflix härter gegen Passwort-Sharing durch. Andere Haushalte sollen nur noch für einen Aufpreis von 4,99 Euro streamen können. Diese derzeitige Medienaufmerksamkeit nutzte Amazon Prime für Eigenwerbung.

Prime Deutschland löscht Werbe-Posting

Allerdings ging die Aktion zumindest in Deutschland nach hinten los. Die deutschsprachige Version des Postings wurde inzwischen gelöscht. Es war mit den Worten "Wisst ihr Bescheid" zeitgleich erschienen und zeigte den Text "Alle Personen Mit Meinem Passwort" als Profilnamen.

In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist festgehalten, dass die Prime Vorteile und -Mitgliedschaft nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. Damit dürfte also weiterhin ausgeschlossen sein, dass Amazon das Passwort-Sharing erlaubt. Eine Anfrage der futurezone an Amazon läuft derzeit.