Amazon speichert alle Unterhaltungen mit Alexa - So löscht man sie

Auch heuer dürften digitale Sprachassistenten wieder unter dem ein oder anderen Weihnachtsbaum landen. Aktuell bietet Amazon seine Echo-Dot-Boxen mit Alexa im Sonderangebot an. Bevor man sich ein solches Gerät anschafft, oder verschenkt, sollte man sich damit vertraut machen, was man dem Versandhändler dadurch potenziell an privaten Informationen überlässt.

So wird etwa eine Tonaufzeichnung jeder einzelnen Alexa-Anfrage auf Amazon-Servern gespeichert. Amazon macht aus diesem Umstand kein Geheimnis, es wird auch in den offiziellen Nutzungsbedingungen darauf hingewiesen. So heißt es dort:

„ Amazon verarbeitet und speichert Ihre Nachrichten in der Cloud, um Ihnen den Dienst zur Verfügung zu stellen, einschließlich der Übertragung von Sprache in Text und umgekehrt, und um Ihnen zusätzliche Funktionalitäten bereitzustellen.“

Immer wenn man also das Signalwort „Alexa“ sagt, oder wenn die Box zumindest glaubt, es zu hören, läuft also die Aufnahme. Die Audio-Files sind dabei auch für jeden Benutzer frei abrufbar.