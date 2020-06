Amazon steigt ins Gutschein-Geschäft ein

Das Internet-Versandhaus Amazon hat auf den Hype rund um Couponing-Dienste reagiert und einen eigenen Dienst gestartet. In den USA wird AmazonLocal täglich ein Sonderangebot anpreisen, das für Kunden in der Umgebung relevant ist. Als erste Stadt kann Boise in Idaho das Service in Anspruch nehmen. Das Prinzip ist dabei mit jenem von Groupon, Facebook oder etwa Google vergleichbar. Die Methodik dahinter ist jedoch eine andere. Anstatt ein komplett eigenes Service zu starten, tritt Amazon als Aggregator auf. So stammen die aktuellen Angebote etwa von Groupons größtem Konkurrenten LivingSocial – in den Amazon auch investiert hat.