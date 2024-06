AMD und Nvidia stellen Chips für Microsofts "Copilot+ PCs" vor

Vor wenigen Tagen hat Microsoft mit Copilot+ eine neue Kategorie von PCs vorgestellt, die mit spezieller Hardware die Nutzung und Entwicklung von Künstlicher Intelligenz verbessern sollen. Auf der Technikmesse Computex in Taipeh haben diverse andere Unternehmen nun eine ganze Palette an Hardware präsentiert, die künftig in Copilot+ Laptops und Desktop-PCs zur Anwendung kommen soll, allen voran AMD und Nvidia.

AMD stellt Konkurrenz für Qualcomm-Chips vor

AMD hat unter anderem Ryzen AI 300 Serie CPUs präsentiert. Diese Chips weisen 10 bis 12 Kerne auf und können 5 GHz Taktfrequenz oder sogar mehr aufweisen. Neben eigenen Grafikchips sind auch sogenannte NPUs (Neural Processing Units) eingebaut. Das sind neurale Recheneinheiten, die eine Leistung von 50 TOPS (Trillion Operations per Second) aufweisen. Wie PC World berichtet, sollen die Chips künftig in dünnen, leichten Copilot+ Laptops zum Einsatz kommen und sich vor allem gegen die Chips von Konkurrent Qualcomm behaupten.

