KI-Assistent von Nvidia soll Spielern in Games zur Seite stehen

Auf der Technikmesse Computex in Taipeh hat Nvidia neben neuen Grafikkarten Project G-Assist vorgestellt , eine Künstliche Intelligenz, die Spieler*innen bei ihrem Gaming-Erlebnis begleiten soll. Als sprachgesteuerter Assistent ist sie im Spiel präsent und steht stets hilfreich zur Seite, wenn man Informationen braucht und die Leistung des eigenen Rechners anpassen will.

Der KI ist z.B. bewusst, welche Ausrüstungsgegenstände man im Spiel bereits gesammelt hat und was man damit anfangen kann. Aber auch auf einer Metaebene kann Project G-Assist hilfreich sein. Man kann die KI etwa bitten, bei einer bestimmten Spielszene die PC-Leistung so anzupassen , dass die Bildqualität möglichst hoch ist. Wie PC World berichtet , erlaubt die Software auch Overclocking der eigenen GPU.

Wie das funktioniert, beschreibt Nvidia anhand einer Demonstration im Spiel "ARK: Survival Ascended", bei dem man in einer Welt voller Dinosaurier überleben muss. Spielt man das Spiel zum ersten Mal, kann man Project G-Assist etwa fragen, welche Waffe in dieser Phase am besten ist und wo man die Konstruktionsmaterialien dafür herbekommt. Der KI-Assistent kann sofort eine Antwort liefern, die an die eigene momentane Position im Spiel angepasst ist. Die Software versteht Spielkontexte und -Fortschritte .

Noch keine Infos zum Marktstart

Laut Forbes bekamen Spieler*innen wichtige Informationen über Spielinhalte bisher am ehesten über Erklär-Webseiten und Wikis. Mit ihnen will Nvidia angeblich zusammenarbeiten, um seinen KI-Assistenten mit Informationen zu füttern. Um die KI in Spiele einzubetten, ist auch eine enge Kollaboration mit Spieleentwickler*innen notwendig. Laut PC Gamer hat der KI-gesteuerte Spielassistent großes Potenzial, bisher wurde aber nur eine Demo-Version davon gezeigt. Nvidia hat noch nicht angekündigt, wann das Programm tatsächlich in ersten Spielen auftaucht oder was es kosten wird.