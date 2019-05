AMD Radeon: Neue Grafikchip-Generation Navi kommt im Juli

Der Chiphersteller AMD hat im Rahmen der Computex in Taipeh seine neue Grafikchip-Generation Navi für Juli angekündigt. Die GPU soll als Radeon RX 5700 in die PCs der Anwender kommen, wie unter anderem The Verge berichtet. Navi machte unter anderem deswegen Schlagzeilen, weil Sony bei der kommenden Konsole PlayStation 5 auf die neue AMD-Architektur setzt.

Mehr Details zu Navi sollen bei einem entsprechenden AMD-Event am 10. Juni im Rahmen der Spielemesse E3 genannt werden. Marktstart soll im Juli sein. Einige Details weiß man aber bereits jetzt schon. So dürfte AMD die neue Architektur vorwiegend als “RDNA” bezeichnen. Bei der Computex dominiert diese Bezeichnung anstelle Navi.