Android-Gerätehersteller zu Sicherheits-Updates verpflichtet

Vertragliche Verpflichtung

Wie XDA Developers berichtet, wird das Unternehmen in seinen Verträgen mit Herstellern (OEM) eine Klausel hinzufügen, die die Auslieferung von Patches garantieren soll. Die Ankündigung stammt vom Leiter der Android-Sicherheitsabteilung bei Google, David Kleidermacher. "Diese Maßnahme wird zu einer massiven Steigerung der Anzahl an Geräten und Nutzern führen, die regelmäßig Sicherheits-Patches erhalten", kündigt er auf der Entwicklerkonferenz Google I/O an.

Die genauen Details der neuen Vertragsklausel zwischen Google und den OEM sind noch nicht bekannt. So ist derzeit etwa noch unklar, in welchen Intervallen die Auslieferung von Patches garantiert werden muss.