Android O: Google stellt erste Preview zum Download bereit

Akku, Benachrichtigungen und Autofill

Unter Android O soll die Akkulaufzeit von Smartphones wesentlich verlängert werden. Ermöglicht werden soll das durch eine Limitierung der Tasks, die Apps im Hintergrund ausführen dürfen.

Die Notifications werden künftig in Gruppen zusammengefasst, in so genannten Notification Channels. Damit soll gewährleistet werden, dass die Benachrichtigungen übersichtlicher dargestellt werden.