Android P: “Smartphones können noch viel schlauer werden”

Problematische Nutzung

Neben der umfassenden Analyse soll das neue Android auch helfen, möglicherweise problematische Nutzungsmuster zu vermeiden. So kann man festlegen, wie lange man eine bestimmte App pro Tag verwenden darf. Ein wenig Selbstkontrolle braucht es aber dennoch, da man die regulierte App jederzeit wieder entsperren kann. Laut Samat habe man sich vorerst dafür entschieden, künftig sei es aber durchaus denkbar, dass man die App tatsächlich komplett sperre.

Wer nicht auf des Update warten will, kann übrigens solange auch auf Drittanbieter zurückgreifen. So bieten zahlreiche Apps im Play Store sehr ähnliche Funktionen bereits seit längerem an. Eine davon ist etwa Checky.

Überarbeitet wurde außerdem der Nicht-Stören-Modus. Schaltet man ihn ein, bekommt man tatsächlich keinerlei Notifications mehr, bis auf wenige Ausnahmen. So werden nur mehr Nachrichten und Anrufe von favorisierten Kontakten durchgelassen.

Schlafen gehen

“Nutzer wollen besonders beim Schlafengehen Unterstützung”, so Samat. Android soll einen künftig auch sehr deutlich daran erinnern, wann man eigentlich schlafen gehen wollte bzw. wenn man sich vorgenommen hat, sein Handy eigentlich nicht mehr in die Hand zu nehmen. Wenn der selbst festgelegte Zeitpunkt erreicht ist, wird das Display anstatt in Farbe nur mehr monochrom angezeigt. “Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen gerade vor dem Schlafengehen sehr farbenfrohe Apps verwenden”, so Samat. Der automatischer Verzicht auf Farbe könne so eventuell erreichen, dass man das Gerät früher aus der Hand gebe. Außerdem wird der Nicht-Stören-Modus aktiviert.

So kann man es ausprobieren

Wer Android P testen will, kann das nicht nur auf dem Pixel und auf dem Pixel 2 machen, sondern auch auf dem Essential Phone, dem Oppo R15 Pro, dem Nokia 7 Plus, dem Sony Xperia XZ2, dem Xiaomi Mi Mix 2S und Vivos X21. Die vergrößerte Auswahl and Endgeräten ist laut Burke auch Project Treble geschuldet, das auf der I/O im vergangenen Jahr angekündigt und mit Android Oreo eingeführt wurde. Jenes erlaubt es durch ein modulares System schneller Updates auf die Endgeräte auszuliefern.