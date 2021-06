Anki Overdrive: Carrera-Bahn des 21. Jahrhunderts

Schienenlos

Die Flexibilität der Teile kann deshalb auch in die Streckenplanung miteinbezogen werden. So kann man etwa Bücher oder Polster unter Teile des Kurses legen, um Erhöhungen oder Steilkurven zu bauen.

Ein kleines Problem teilen sich das Carrera- und Anki-System: Die Streckenbauteile schließen nicht immer bündig an. Bei Anki können dadurch Spannungen entstehen, die die weichen Matten etwas anheben und so eine Bodenwelle schaffen. Im Test ist das bei Strecken mit Brückenelementen aufgetreten. Die Autos konnten die Bodenunebenheit aber problemlos überwinden.

Strecke scannen

Beim Carrera-Digital-System war es schon mit zwei Spielern ein Glücksspiel, dass die Autos nach dem Einsetzen in die Schiene wieder mit dem korrekten Wireless-Controller verbunden waren und sich steuern ließen. Bei Anki Overdrive funktioniert es einfach, ohne Mucken oder Umstände. Manchmal fährt die KI nach Fahrfehlern in die falsche Richtung oder das eigene Auto wurde durch einen Crash umgedreht. Das Auto bemerkt aber nach ein paar Sekunden den Fehler und wendet selbstständig.

Die Rennvorbereitungen sind denkbar einfach. Bis zu vier Autos können gleichzeitig, von Menschen, der KI oder gemischt, am Rennen teilnehmen. Man wählt die Autos aus und setzt sie auf die Strecke. Die Autos fahren jetzt selbstständig die Strecke ab, um sie zu scannen. Nach zwei Runden fahren sie automatisch zur Startlinie und warten darauf, dass per App das Startsignal gegeben wird.

Selbstfahrend

Streitwagen

Die Waffensysteme unterscheiden sich in Reichweite und Schussbreite. Einige Systeme beschädigen feindliche Autos nur in der direkten Umgebung, dafür aber im 360-Grad-Umkreis. Andere Systeme können mehrere Spuren vor dem Fahrzeug gleichzeitig beschießen und Systeme mit der höchsten Reichweite schießen nur gerade aus.

Für die Teilnahme an Rennen gibt es Punkte und Gegenstände. Mit den Gegenständen können die Autos aufgerüstet werden, damit etwa Waffen effektiver sind oder die Beschleunigung größer ist. Auch neue Waffensysteme können so gefunden werden.

Spannende Rennen

Time Trial ist der friedlichste Modus. Hier treten die Fahrer hintereinander an. Der, der am Ende die beste Gesamtzeit hat, gewinnt.

Im Modus King of the Hill leuchtet die LED des führenden Fahrzeuges blau. Wird es abgeschossen, übernimmt ein anderer die Krone. Umso länger man die Krone hält, umso mehr Punkte bekommt man.

Einzelspieler-Modus

Der Schwierigkeitsgrad der KI richtet sich nach den Piloten, die man für das Rennen auswählt. Diese haben verschiedene Fahrzeug-Präferenzen und Taktiken, die sie bevorzugt einsetzen.

Die Piloten lernt man im Einzelspieler-Modus von Anki Overdrive kennen. Der Schwierigkeitsgrad steigt relativ schnell an. Wenn man nicht gerade schummeln will, indem man bei Rennen das gegnerische Auto per Hand vom Kurs entfernt, muss man mitunter etwas Grinden, um zu gewinnen. Grinden heißt in diesem Fall ein paar Rennen fahren, um das Auto auf einen höheren Level zu bringen und bessere Gegenstände zu erhalten.

Der Einzelspieler-Modus ist in der App gut gemacht. Es gibt sogar eine deutsche Sprachausgabe, vor, nach und während dem Rennen. Die gegnerischen Piloten versuchen, einigermaßen kinderfreundlich, mit "Smack Talk" den Spieler einzuschüchtern. Nettes Detail: Fährt man gegen einen bereits besiegten Piloten oder fährt eine Revanche, weil man das Rennen verloren hat, geht der Moderator in der App darauf ein.