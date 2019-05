Apple bringt im Herbst elf neue iPhone-Modelle

In der Datenbank der EEC (Eurasian Economic Commission) sind die kommenden iPhones samt Modellbezeichnungen gelistet worden. Demnach wird Apple im Herbst - voraussichtlich im September - elf neue iPhones präsentieren.

In der Datenbank sind die Geräte mit den Modellbezeichnungen A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 und A2223 angeführt. Bezeichnet werden sie als "Smartphones of the trademark ' Apple'". Mehr Rückschlüsse auf die nächste iPhone-Generation lässt die Datenbank nicht zu.

Bei den Modellen A2111, A2161 und A2215 solle es sich laut 9to5mac um den Nachfolger des günstigeren iPhone XR handeln. Die anderen Modell-Nummer verweisen offenbar auf das iPhone 11 und das iPhone 11 Max.