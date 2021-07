Apple entwickelt Akku-sparenden Prozessor für Macbooks

Apple will die Akku-Leistung seiner Macbooks verbessern und arbeitet offenbar an einem neuen stromsparenden Prozessor, der die Standby-Leistung steigern soll.

Einem Medienbericht zufolge will Apple in Zukunft noch stärker auf eigene Prozessoren in seinen Geräten setzen. So sollen auch in Macbooks nach dem Vorbild von iPhones und iPads verstärkt Eigenentwicklungen verbaut werden, um den Akku-Verbrauch noch weiter zu optimieren. Schon jetzt setzt Apple neben dem Intel-Hauptprozessor einen weiteren weniger leistungsstarken ein, der die neue Bedienleiste Touchbar auf den Macbook Pros bedient.