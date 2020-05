Apple iPad Air im Test: Es wurde aber auch Zeit

Das iPad Air kommt mit iOS 7, das von der futurezone bereits getestet wurde. In der günstigsten Ausführung hat das iPad Air 16 GB Speicher, wovon etwa 12 GB dem User zur Verfügung stehen. Mit Apps und Videos ist dieser Platz schnell voll. Da es keinen MicroSD-Kartenslot gibt, sollte man gleich zur 64 GB oder 128 GB Version greifen. Benutzt man das iPad Air mehr zum Couch-Surfen als unterwegs, sollten die 16 oder 32 GB-Variante reichen.

Obwohl der Akku des iPad Air mit 32,4 Wh deutlich kleiner als der des iPad 3 und 4 ist (42,5 Wh), ist die Akkulaufzeit mindestens genauso gut. Bei Volllast ist der Akkuverbrauch ähnlich, wenn man von der Akkuanzeige in Prozent der iPads ausgeht. Da das iPad Air einen kleineren Akku hat, verbraucht es im Endeffekt also weniger Energie für dieselbe Leistung. Bei normaler Displayhelligkeit und Websurfen oder Filmschauen hält der Akku des iPad Air sogar länger. Im Test waren 12 Stunden problemlos möglich, während beim iPad 4 etwa nach 10 bis 11 Stunden Schluss ist.

Dies liegt unter anderem an dem A7-Prozessor, den das iPad Air vom iPhone 5S geerbt hat. Dieser ist nicht nur schneller, sondern auch Energie-effizienter. Ebenfalls positiv fällt auf, dass das iPad Air unter Volllast nicht so warm wird wie ein iPad 3 oder 4. Im direkten Vergleich zum iPad 4 werden aufwendige Apps etwas schneller geladen. Stottern oder Ruckeln bei grafisch opulenten Games gibt es nicht – was aber auch beim iPad 4 nicht der Fall war.

Bei den Verbindungsstandards hat Apple nachgebessert. Es ist jetzt ein Dual Band WLAN Modul an Bord, mit dem theoretisch Datenraten bis zu 300 Mbps erreicht werden können. In der 4G-Version werden statt 5 jetzt 14 Frequenz-Bänder unterstützt. Apple gibt auf seiner Support-Seite T-Mobile und A1 als unterstützte LTE-Netze in Österreich an. Statt wie beim iPad 4 eine Micro-SIM wird jetzt eine Nano-SIM-Karte benötigt. Der Einschub dafür ist von der linken auf die rechte Gehäuseseite gewandert.