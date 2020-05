Apple iPad Mini Retina startet in Österreich

Nachdem es bereits einige Gerüchte dazu gab, ist am Dienstag das iPad Mini mit Retina-Display offiziell in den Verkauf gegangen. Das Gerät ist hierzulande ab 389 Euro (WiFi, 16GB) zu haben, die teuerste Version mit 128 GB und Datenmodem kostet 779 Euro. Dem Store zufolge sind die Tablets in fünf bis zehn Tagen versandbereit. Gleichzeitig mit Österreich geht das iPad Mini Retina auch in weiteren Ländern wie etwa den USA und China in den offiziellen Verkauf.

Ursprünglich hieß es von Seiten des Konzerns, dass das Tablet erst Ende November erscheinen soll. Für Apple ist es auch untypisch, ein Produkt an einem Dienstag zu veröffentlichen, üblicherweise kommen neue Geräte an Freitagen in den Handel.