Apple: Sammelklage wegen MacBook-Keyboard

Petition und Protest-Song

Vor kurzem wurde auf Change.org auch eine Petition gestartet, in der Apple aufgefordert wird schadhafte Keyboards zu ersetzen. Fast 20.000 Leute haben bereits unterschrieben. Ein betroffener Nutzer hat seinem Ärger über die fehlerhafte Tastatur auch musikalisch Ausdruck verliehen. Das Video zu dem Song „I am Pressing The Spacebar and Nothing ist Happening“ („Ich drücke die Leertaste und nichts passiert“) wurde auf YouTube fast 150.000 Mal abgerufen: