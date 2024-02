Das sind die 10 meistverkauften Smartphones 2023

Apples iPhone 14 war laut dem Marktforschungsinstitut Countersearch das am häufigsten verkaufte Smartphone im Jahr 2023. Knapp 4 Prozent aller Smartphoneverkäufe weltweit gehen auf das Gerät zurück. Erstmals konnte sich Apple auch die ersten 7 Plätze der Rangliste sichern. Ansonsten schaffte es nur Samsung in die Top 10.

Apples iPhone 14 (ab 745 Euro auf Amazon) machte 19 Prozent der Smartphone-Verkäufe des Unternehmens aus, mit den Hauptmärkten USA und China, wo etwa 50 Prozent der Verkäufe erzielt wurden. Am häufigsten griffen Käufer*innen zwar immer noch zu Basis-Variante, die Pro-Modelle konnten allerdings an Beliebtheit gewinnen. Laut Countersearch liegt das vor allem daran, weil sich die Basisversion des iPhone 14 nicht übermäßige vom Vorjahresmodell unterscheidet. Hervorzuheben ist auch das iPhone 15 Pro Max (ab 1309 Euro auf Amazon), das im 4. Quartal 2024 Apples meistverkauftes Smartphone war.

Apple holt in Indien und Afrika auf

Apples gesamte Verkäufe im Jahr 2023 blieben stabil, was zum Teil an einem erheblichen Auftrieb durch Indien, den Nahen Osten und Afrika lag. Allein Indien ist einer der 5 Smartphone-Märkte, in dem Apple 2023 mehr als 10 Millionen Smartphones verkauft hatte. Dort ist - wohl aufgrund des Preises - das iPhone 13 (ab 625 Euro auf Amazon) sehr beliebt.

Samsung schafft es auch in die Top 10, aber ausschließlich mit Geräten aus seiner A-Reihe. Das preisgünstige Samsung Galaxy A14 5G (ab 160 Euro auf Amazon) war 2023 etwa das meistverkaufte Smartphone in Indien. Die einzigen 4G-Smartphones in der Liste, das Galaxy A14 4G (ab 131 Euro auf Amazon) und das Galaxy A04e, sind vor allem in Brasilien, Indien, Mexiko und Indonesien sehr beliebt.