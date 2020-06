Apple veröffentlicht Mac OS X 10.7.3

Apple hat am Mittwoch ein Update auf die Version 10.7.3 seines Betriebssystems Mac OS X freigegeben. Mit dem dritten Update seit der Veröffentlichung von Mac OSX Lion im Juli werden Stabilität, Sicherheit und Kompatibiltät des Betriebssystems verbessert und neue Sprachversionen - darunter Kroatisch, Hebräisch und Rumänisch - bereitgestellt, heißt es in den Detailinformationen. Auch die neue Version 5.1.3 des Browsers Safari ist in dem Update enthalten.

Daneben wurde auch ein Sicherheitsupdate des Lion-Vorgängers Snow Leopard freigegeben. Das Update kann über die Software-Aktualisierung installiert oder über die Apple-Support-Seiten heruntergeladen werden.