Apple Watch Nike+ Verkauf startet noch im Oktober

Apple und Nike haben bekannt gegeben, dass Apple Watch Nike+ ab Freitag, 28. Oktober 2016, in Österreich erhältlich sein wird. Der Unterschied zur herkömmlichen Apple Watch Series 2 ist unter anderem die neue Nike+ Run Club App, die Nutzer zusätzliche Motivation zum Laufen schenken soll. Zudem wird es „einzigartige Ziffernblätter“ für Nike-Fans geben und Sportarmbänder.

Die Apple Watch Nike+ wird in zwei verschiedenen Gehäusegrößen in Aluminium erhältlich sein, 38 mm und 42 mm. Sie passt zu vier exklusiven Nike Sportarmbändern in den Farbkombinationen Schwarz/Volt, Schwarz/Cool Gray, Flat Silver/Weiß und Flat Silver/Volt. Erhältlich ist die neue Smart Watch in Apple Stores, ausgewählten Nike Retail Stores und ausgewählten Fachgeschäften. Wo genau, können Interessierte hier nachsehen.