Apple Watch wird nun auch in Läden verkauft

Mit den Verkauf der Apple Watch in Apple Stores sei in etwa zwei Wochen zu rechnen, kündigte Apple am Donnerstag an. Allerdings werde nicht die gesamte Modellpalette im Angebot sein. Zusätzlich werde die Apple Watch vom 26. Juni an auch in sieben weiteren Ländern angeboten, darunter in Italien, Spanien und der Schweiz. Wann die Uhr in Österreich erhältlich sein wird, ist nicht bekannt. Im Apple Online-Store heißt es "Erhältlich 2015".