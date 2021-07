Apples selbstfahrendes Auto in Nahaufnahme gefilmt

Dass Apple Technologien entwickelt, die autonome Fahrzeuge ermöglichen, ist längst kein Geheimnis mehr. Am Mittwoch tauchte ein Video mit dem Testauto in Nahaufnahme auf.

Lizenz zum Testen in Kalifornien

Die Idee, von Grund auf ein Apple-Auto zu entwickeln und vertreiben, dürfte Apple ja mittlerweile aufgegeben haben. Vielmehr will sich der Konzern auf die Technologien konzentrieren, die ein selbstfahrendes Auto überhaupt möglich machen. Die in Apple-typischem weiß gehaltene Vorrichtung, die auf dem Dach eines weißen Autos montiert ist, ist mit einer Reihe von Kameras und sechs sogenannten Lidar-Sensoren ausgestattet, mit der Entfernungen per Laser gemessen werden können.

Laut Higgins deutet die recht wuchtige Bauweise darauf hin, dass Apple das System nicht im Auto vorgesehen habe, wie viele andere Hersteller, sondern dieses im Aufsatz am Dach des Autos plane. Auch die Anordnung von Lasersystemen und anderen Sensoren am Dach sei eine interessante Wahl. Das Auto samt Vorrichtung wurde nicht zum ersten Mal auf der Straße gesichtet. Es ist aber die erste Nahaufnahme des Prototyps.