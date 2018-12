Asus ZenBook Pro 15 im Test: Das kann das Touchpad-Display

ScreenPad in der Praxis

Vorneweg: Ich bin jemand, der gerne und zum Teil exzessiv die herkömmlichen Tastatur-Shortcuts nutzt. Und in so einem Fall macht das Touchscreen-Touchpad nicht viel Sinn. Denn die allermeisten Befehle kann ich mit Shortcuts auf der herkömmlichen Tastatur schneller und flüssiger ausführen als auf dem kleinen ScreenPad. Egal ob es sich dabei um Formatierung bei der Textverarbeitung handelt oder um das Starten der am häufigsten verwendeten Apps, die man ja ohnehin in die Taskleiste pinnen kann.

Aber auch wenn man keine Tastatur-Screenshots nutzt, ist durch das ScreenPad keine großartige Erleichterung oder Effizienzsteigerung zu erwarten. Etwa beim Formatieren von Texten ist es äußerst gewöhnungsbedürftig, den Blick zwischen dem Hauptbildschirm und dem kleinen Zusatz-Screen hin und her zu wechseln. Wer das Arbeiten in Word gewohnt ist, wird bei der üblichen Ein-Bildschirm-Methode schneller und effizienter sein.

Spezielle Apps für das ScreenPad

Während kontextbezogene Funktionen kaum bis keinen Sinn machen, hinterließen die dedizierten Anwendungen für das ScreenPad einen durchaus positiven Eindruck - aber auch nur diejenigen, die mit einer stark reduzierten Oberfläche und einem eingeschränkten Funktionsumfang am ScreenPad verfügbar sind. Die Rede ist vom Taschenrechner und dem Ziffernblock; eventuell noch der Kalender.