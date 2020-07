Auf Etsy werden Corona-Masken mit Löchern verkauft

Solche Stoffmasken Marke Eigenbau sollten im Idealfall aus 3-lagiger Baumwolle bestehen und bei mindestens 60 Grad, besser 90 Grad, in die Waschmaschine können. Sind die Masken zu dünn, können Tröpfchen durch den Stoff gelangen. Solche Masken mit besonders dünnem Stoff werden bei Etsy ebenfalls zu Hauf angeboten. Sie werden als atmungsaktiv oder „Sommermaske“ für Festivals angeboten, etwa aus Chiffon-Stoff.

Manhar Dhanak von der Florida Atlantic University, die kürzlich eine Studie zur Wirksamkeit selbst hergestellter Masken veröffentlichte, sagte gegenüber The Verge, Masken aus Mesh seien immer noch besser als gar keine Masken. 2 oder 3 Stofflagen würden jedoch deutlich mehr Schutz bieten.

Nur "Schmuck"

Einige Mesh-Masken werden mit einer Filtertasche verkauft, in die eigenes Filtermaterial eingelegt werden kann. Das Material sollte dann ähnlich wie Einwegmasken regelmäßig gewechselt werden, wenn es durchfeuchtet ist. Andere Etsy-Verkäufer geben den Hinweis, dass die Masken nur als Schmuck über anderen Masken getragen werden sollen.

Die Kommentare und Bewertungen unter den Produkten zeigen allerdings, dass diese Hinweise nicht immer beachtet werden. So schreiben einige Nutzer, sie hätten die Filtertasche oder zusätzliche Baumwollschichten entfernt. Andere schreiben: „Ich habe die Maske für meinen Mann gekauft, der als Bauarbeiter im COVID-19-Sommer im Süden arbeitet. Ich hoffe, die Masken schützen ihn und sind kühlend“ oder „Perfekt! Ich finde diese Masken-Verpflichtung lächerlich also ist das eine perfekte Alternative, wenn man in der Lage sein will zu atmen“. Wieder andere schimpfen auf „Masken-Nazis“, die in Angst leben und empfehlen die Masken jenen, die keine Angst vor dem Virus hätten.