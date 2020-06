Battlefield 3: Mehr Spaß für Mehrspieler

Mehrspieler-Modus

Das Dach stürzt ein und aus dem Loch einer Mauer sieht man einen verbündeten Jet in eine Tankstelle stürzen, während man versucht mit Dauerfeuer die Gegner bei der Flagge solange zu beschäftigen, bis die eigenen Squad-Mitglieder sie von hinten flankieren können: Das ist Battlefield 3. Wenn man einmal in die Schlachten mit bis zu 64 Spielern hineingekippt ist (PS3 und Xbox360: 24), sieht man gerne über den missglückten Story-Modus und den kurzen Coop-Modus hinweg.

Battlefield 3 unterscheidet sich von Battlefield 2 in mehreren Punkten. Nur weil man den Vorgänger gespielt hat, ist man nicht automatisch gut in BF3 – hier Bedarf es einer Umstellungsphase. Alles ist ein wenig schneller und die Karten sind weniger weitläufig. Sie sind zwar noch immer groß, aber konzentrierter – die Action verläuft sich nicht mehr so leicht wie in BF2. Das ist gut, wenn man schnelle Action will aber schlecht, wenn man sich in BF2 gerne auf Umwegen an die Ziele herangeschlichen hat. Ein weiteres Indiz für die höhere Geschwindigkeit sind die neuen Modi. Bei Rush muss ein Team innerhalb eines Zeitlimits einen Punkt nach dem anderen einnehmen, während das andere Team verteidigt. Auch die bekannten Modi Team- und Squad-Deathmatch sind jetzt in BF3 dabei (und wären in BF2 undenkbar gewesen).