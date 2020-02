Bei diesen TV-Serien aktiviert sich Alexa am häufigsten selbst

"Hey Sorry"

Normalerweise werden die Geräte nur dann aktiviert, wenn sie mit einer bestimmten Phrase wie "Okay, Google" oder "Hey, Siri" angesprochen werden. Allerdings können auch ähnlich klingende Wortfolgen wie "Okay, and what ..." oder "Hey sorry" die Speaker aufwachen lassen. Alexa ließ sich auch mit "Kevin's car" und "congresswoman" aktivieren.

In ihrem Experiment spielten die Wissenschaftler den Speakern 125 Stunden lang Netflix-Serien vor. Sie fanden heraus, dass die Geräte zwischen 1,5 und 19 Mal am Tag aktiv wurden. Am häufigsten aktivierten sich Microsofts Cortana und Apples HomePod, gefolgt von Amazons Echo Dot 2, Google Home Mini und dem Echo Dot 3. Allerdings ließen sich die Aktivierungen schwer reproduzieren. Die Tests wurden 12 Mal wiederholt. Weniger als 10 Prozent der Phrasen, die die Geräte aufhorchen ließen, zeigten eine Regelmäßigkeit bei der Aktivierung.

Die Ergebnisse sind Teil einer weiterführenden Forschung zu smarten Lautsprechern. Untersucht wird, wann Audio-Aufzeichnungen aufgenommen und in der Cloud gespeichert werden und ob die Cloudanbieter den Nutzern alle gespeicherten Daten offen legen.