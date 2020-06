Bergretter testen Datenbrillen bei Einsätzen

In einer anschließenden Befragung sollen die Tester darüber Auskunft geben, ob die Verwendung von Datenbrillen im Zuge von Einsätzen als sinnvoll erachtet wird und welche zusätzlichen Informationen wie etwa Standort der Kollegen, Wetter- und Schneeverhältnisse, Lawinenwarnung, etc., Mehrwert stiften könnten.

"Gerade in Extremsituationen, in denen die Hände frei bleiben und trotzdem die wichtigsten Daten über die Gesamtsituation im Blickfeld bleiben sollen, könnten Datenbrillen helfen. Je besser wir die Bedürfnisse der Nutzer verstehen, umso gezielter können wir dafür Assistenz-Systeme entwickeln", so Gerald Binder, Datenbrillen-Experte bei Evolaris in einer Aussendung.