Datenbrillen vorerst nur für Sport und Industrie

Vor einigen Tagen hat die Zwei-Milliarden-Dollar-Übernahme von Oculus VR durch Facebook für einigen Wirbel gesorgt. Obwohl die VR-Brille in erster Linie für Gaming konzipiert wurde, sieht Mark Zuckerberg darin “eine wirklich eine neue Kommunikationsplattform.” In einer Mitteilung meinte er, man könnte mit dem Oculus-Rift-Headset etwa ein Basketballspiel per virtueller Realität direkt vom Spielfeldrand beobachten. Nun könnte man Zuckerberg unterstellen, dass er noch nicht genau weiß, was er mit der VR-Brille anfangen soll.

Aber nicht nur Zuckerberg steht mit seiner Oculus Rift vor dem Problem, dass reale Anwendungsbeispiele für derartige Brillen erst gefunden werden müssen. Auch bei Googles Glass rauchen die Köpfe der Entwickler, um spannende Apps dafür zu finden. Ist aber ein konkretes und tatsächlich nützliches Anwendungsbeispiel für Datenbrillen, Head-Mounted Displays oder Augmented-Reality-Brillen gefunden, könnte sich diese Produktkategorie relativ schnell durchsetzen.