Bericht: Amazon-Smartphone kommt im Herbst

Seit Jahren wird bereits spekuliert, dass Amazon ein Smartphone vorstellen könnte. Nun könnte es bald soweit sein: Im Juni werde der US-Konzern das neue Gerät ankündigen, berichtet die Zeitung am Freitag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Im September soll das Gerät dann in den Verkauf gehen. Entwicklern in San Francisco und Seattle sollen die Prototypen bereits gezeigt worden sein.