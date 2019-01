Bilder des ersten elektrischen Cadillac veröffentlicht

Als Basis dient die „BEV3“-Plattform (Battery Electric Vehicle 3), auf die künftig alle Elektroautos von GM setzen sollen. Diese ermögliche es, Elektrofahrzeuge in beliebigen Formen und mit verschiedenen Antrieben rasch zu entwickeln. Cadillac will bis 2021 alle sechs Monate ein neues Modell präsentieren. „Die architektonische Gestaltung ermöglicht es, dass Akkupacks in das Fahrzeug eingesetzt werden können wie Eiswürfel in eine Eiswürfelform“, sagt Cadillac-Präsident Steve Carlisle. „Man kann so viel Wasser einfüllen um so viele Eiswürfel zu produzieren, wie man möchte, die Form nimmt immer den gleichen Platz im Gefrierschrank ein.“