Bilder von Motorolas Billig-Smartphone Moto E aufgetaucht

Motorola

Indien

Brasilien

Auf Bildern, die versehentlich am Freitag auf dem brasilianischen Online-Shop Fast Shop veröffentlicht wurden , ist das Smartphone bereits zu sehen. Die offizielle Ankündigung wird für Dienstag auf einem Event in London erwartet. Es ist unklar, ob das Smartphone weltweit verkauft wird. Wie Nokia mit seinen X-Modellen könntedas Billig-Smartphone zunächst nur in Wachstumsmärkten wieoderverkaufen. Der Preis dürft unter 100 Euro liegen.