BlackBerry bietet 550 Dollar Guthaben für iPhone 6

Der kanadische Smartphone-Hersteller BlackBerry will wechselwillige iPhone-Nutzer mit einer Eintauschaktion vom neuen Passport (zum futurezone-Test) überzeugen. BlackBerry bietet, je nach Zustand, bis zu 550 US-Dollar an Austauschprämie für ein iPhone 6. Das iPhone 6 wird in den USA ab 699 US-Dollar angeboten. Das Guthaben kann für den Kauf eines Passport verwendet werden, der derzeit ab 499 US-Dollar im Online-Store angeboten wird. Die Aktion ist vorerst auf US-Kunden beschränkt.

Auch ältere Modelle werden akzeptiert, das iPhone 4S bringt beispielsweise maximal 240 US-Dollar. BlackBerry will mit der Aktion pünktlich zum Weihnachtsgeschäft einen Kaufanreiz bieten. John Chen, der neue BlackBerry-CEO, will das Unternehmen mit einem radikalen Sparprogramm wieder zu einem positiven Geschäftsergebnis führen.