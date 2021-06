BlackBerry: "Keyboards gehören zu unserer DNA"

Research in Motion ( RIM) will mit neuer Führungsstruktur und dem kommenden Betriebssystem BlackBerry 10 wieder an Aufwind gewinnen. Mit BlackBerry 10, das am 30. Jänner vorgestellt wird, werden auch neue Endgeräte präsentiert. “Wir werden zwei Geräte in verschiedenen Formen präsentieren”, sagt Baptista. “Einerseits wird ein Full-Touch-Gerät präsentiert werden und andererseits eines im traditionellen Black-Berry-Formfaktor mit physischer Tastatur”. Besonders beim Einsatz in Unternehmen sind laut Baptista Smartphones mit Tastatur gefragt. “Viele Anwender finden auf Full-Touch-Geräten einfach nicht schnell genug, was sie suchen.”

Dass sich Samsung, Sony, Nokia und Co. fast komplett von Modellen mit Hardware-Tastatur verabschiedet haben, liege nicht an der geringen Nachfrage. “Diese Unternehmen haben nicht aufgehört, Smartphones mit Tastatur zu produzieren, weil es dafür keinen Markt gibt, sondern weil sie dabei einfach gescheitert sind”, so Baptista. “Unsere Kunden erwarten sich Modelle mit Tastatur, es liegt in unserer DNA”.

Kurswechsel

Der Konzern war in der Vergangenheit vermehrt durch negative Schlagzeilen aufgefallen. So wurde über