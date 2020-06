Blackberry kündigt Slider-Handy mit gebogenem Display an

Mit dieser Ankündigung hat Blackberry das Publikum am Ende der Pressekonferenz im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona überrascht. Der kanadische Hersteller hat dabei weder technische Spezifikationen, Fotos noch irgendwelche Details verraten. Das "dual-curved Slider-Smartphone" wurde nur kurz gezeigt. Allerdings sieht es so aus, als sich würde das Display, ähnlich wie beim Samsung Galaxy S6 Edge, über die seitlichen Kanten ziehen.