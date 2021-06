Blackberry will weiterhin Smartphones verkaufen

Blackberry will trotz geringer Marktanteile weiterhin im Smartphone-Geschäft bleiben und Blackberry-Geräte verkaufen. Unklar bleibt, ob Android zum Einsatz kommt.

„Ich glaube nach wie vor, dass wir Geld im Geräte-Geschäft verdienen können“, sagte Konzernchef John Chen am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Unter anderem verließen sich viele Regierungen weltweit nach wie vor auf Blackberry-Geräte. In den vergangenen drei Monaten setzte Blackberry noch 500.000 Smartphones zu einem Durchschnittspreis von 290 Dollar (257 Euro) ab. Der Marktanteil war zuletzt auf lediglich 0,2 Prozent geschrumpft.