BMW stellt Elektroauto iX vor

Schwerster BMW bisher

Dabei ist er mit zweieinhalb Tonnen Gewicht der schwerste BMW überhaupt, trotz Aluminium und Karbon in der Karosserie. Im Konzern bringt nur der Rolls-Royce noch mehr auf die Waage. „Aber die Aerodynamik ist beim Elektroauto wichtiger als das Gewicht“, sagte van Meel. Wichtige Details für die den geringen Luftwiderstand seien die Räder, die hinten abfallende Dachlinie und der schmale Fuß der Außenspiegel, erklärte van Hooydonk. Den Elektro-SUV werde es auch mit Anhängerkupplung für Wohnwagen geben, sagte der Holländer van Meel.

Entwickelt wurde der iX in München mit Technik und Simulatoren, wie sie auch in der Luftfahrt verwendet werden. Bei „Probefahrten mit einem Auto, von dem es noch nicht mal einen Prototyp gibt“, konnten „Designer und Entwickler das Fahrzeug mit Virtual Reality schon so erleben wie später der Fahrer“ sagte Michael Bartvogel, Leiter der BMW-Fahrsimulation. Kopfsteinpflaster, Vollgas, Vollbremsung, jede Bewegung werde vom Simulator übersetzt, der eine Masse von 84 Tonnen bewege. „Wir hatten hochdynamische Kurvenfahrten, bei denen es Insassen schlecht wurde im Simulator.“ Auch BMW-Händler sowie „typische Kunden aus dem Segment, auch Fahrer von Wettbewerberfahrzeugen“, seien für die Entwickler im Simulator gefahren und hätten Anregungen gegeben.

Der iX ist nach dem kleinen i3 und dem SUV iX3 der dritte vollelektrische BMW und soll ab Sommer 2021 in Dingolfing gebaut werden. Zipse sieht in ihm keine Konkurrenz für den X5 mit Diesel-, Benzin- oder Hybridantrieb: „Der iX soll den X5 nicht ersetzen.“ Das Marktsegment sei groß, „da ist viel Platz. Ich glaube nicht, dass sie sich kannibalisieren.“