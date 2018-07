Boring Company veröffentlicht Video von „Lego-Ziegeln“

Was sich zunächst nach einem schlechten Witz anhört, wird nun tatsächlich Realität. Auf dem Twitter-Account der Boring Company wurde ein kurzes Video veröffentlicht, in dem gezeigt wird, wie die Ziegel gefertigt werden. Wie Lego-Blöcke verfügen die Ziegel über „Noppen“ an der Oberseite, die wohl über Löcher an der Unterseite zur Fixierung genutzt werden können.