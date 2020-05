Bose QuietComfort 20: Faszinierende Stille im Ohr

Auf den ersten Blick wirken die Ohrstöpsel mit den futuristischen Polsteraufsätzen, die nach oben hin einen Haken bilden, vielleicht ein wenig abschreckend. Schließlich denkt man bei In-Ear-Kopfhörern heutzutage in erster Linie an die schlichten, weißen Stöpsel, die mit Apple in den Alltag Einzug gehalten haben, oder eben an die meist in schwarz gehaltenen Durchschnitts-Kopfhörer diverser Anbieter. Die Q20 wirken dagegen etwas klobig. Man freundet sich jedoch schnell mit den polsternden Gummi-Aufsätzen an, immerhin bieten sie zusätliche Schalldämmung, für die ansonsten die Schalen bei On-Ear-Kopfhörern sorgen. Auch der Sitz im Ohr ist angenehm.

Auch wenn die Farbe vermutlich nicht jeden Geschmack trifft, die Verarbeitung sowohl von Ohrstöpsel als auch der restlichen Teile ist, wie man es von Bose erwarten darf, gut. Das Steuermodul, in dem der Lithium-Ionen Akku verbaut ist und an dem die Noise-Cancelling-Funktion an- und ausgeschaltet wird, ist in gummiertes Plastik gepackt. Die kleine Box liegt gut in der Hand und macht einen hochwertigen Eindruck. An der Verarbeitung der Stöpsel selbst gibt es ebenfalls nichts zu meckern, auch das Tauschen der Polsteraufsätze funktioniert problemlos.